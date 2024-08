Ein Großereignis wirft seine Schatten voraus: Der Schäferlauf beginnt zwar erst am 23. August, doch schon jetzt ist alles prächtig geschmückt – mit blauen und gelben Wimpeln und natürlich mit Schafen in allen Varianten.

Zuvor allerdings steigt das internationale Musikfest, das der Musikverein Stadtkapelle Markgröningen bereits zum 56. Mal organisiert. Dieses Mal sind vom 16. bis zum 19. August die Koninklijke Harmonie Sint-Michiel Bree aus Belgien und die Bürgermusik Gaschurn-Partenen aus Österreich zu Gast und ziehen am Samstag beim gemeinsamen Konzert mit dem Blasorchester, dem Spielmannszug und dem Fanfarenzug der Markgröninger auf dem malerischen Marktplatz alle Register ihres Könnens. Zum Ende des Musikfests am Montagabend heizen dann bei der Mallorca-Party Marry, Carolina, DJ Biene, Schürze und Lorenz Büffel den Besuchern im Zelt mit Partymusik ein.

Schon am Freitagmorgen startet das viertägige Schäferlauf-Programm

Wenige Tage später wird es dann noch voller in der Stadt. Rund 100 000 Besucherinnen und Besucher erwartet der Rathauschef Jens Hübner zum Schäferlauf, der die Stadt weit über ihre Grenzen hinaus bekannt gemacht hat. Immerhin ist er eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und hält an seinen Traditionen fest. Den Beginn der Festivitäten markiert stets das Leistungshüten, bei dem fünf fremde Schäfer mit ihren Hunden die 250 städtischen Schafe über das Hütegelände führen, wobei verschiedene Aufgabe zu meistern sind. Schon um 7.30 Uhr geht es am Freitag auf dem Hütegelände in Richtung Asperg los.

Geschichtsinteressierte kommen bei der kostenlosen Stadtführung des Arbeitskreises Geschichtsforschung und Denkmalpflege am Nachmittag auf ihre Kosten. Die Mitglieder des Arbeitskreises gewähren nicht nur Einblicke in die Geschichte des Schäferlaufs und zum Teil auch der Stadt, sie geben darüber hinaus Tipps für Erlebnis, Einkauf und Essen.

Am Samstag haben Langschläfer ebenfalls schlechte Karten. Erst wecken um 6 Uhr Spielmannszug und Fanfarenzug, dann spielt der Posaunenchor vom Turm der Bartholomäuskirche. Ein weiterer Höhepunkt der Festtage ist ebenfalls samstags: der barfüßige Wettlauf der Schäferinnen und Schäfer über das Stoppelfeld. Die Sieger werden am Sonntag mit dem Schäfertanz geehrt. Viele weitere Programmpunkte samt Festumzug und gut bestücktem Krämer-, Schäfer und Handwerkermarkt sorgen für Abwechslung. Gleich mehrfach wird auch die Sage des treuen Schäfers Bartel als szenisches Spiel aufgeführt – in der Stadthalle, aber auch als Freilichtspiel auf dem Stoppelfeld.

Kostenloser Shuttle ab Schwieberdingen und Sonderbuslinien

Dieses Mal hat sich hohe Politprominenz angekündigt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wollen Markgröningens Schäferlauf kennenlernen. Aber nicht nur deshalb hat Bürgermeister Jens Hübner schon mal schönes Wetter bestellt. Denn weil es in den letzten beiden Jahren geregnet hat, konnten die Parkplätze auf dem Acker nicht genutzt werden.

Dieses Mal geht man in Sachen Parken auf Nummer Sicher. Erstmals gibt es einen kostenlosen Shuttledienst ab Schwieberdingen. Dort stehen auf einem ausgeschilderten Bosch-Parkplatz 300 Plätze zur Verfügung, der Shuttle fährt alle 15 Minuten und benötigt zehn Minuten bis zur Ankunft. Zudem wurden die Sonderbuslinien nach Markgröningen, die am Samstag und Sonntag bis in die späten Abendstunden verkehren und bei denen die Fahrt lediglich einen Euro kostet, um eine aus Richtung Vaihingen an der Enz erweitert.

Auch in Sachen Sicherheit ist man gerüstet. Was sowohl finanziell als auch personell aufwendig ist, weil außer dem Stoppelfeld nichts abgesperrt ist. Aber: „Laut Polizei ist der Schäferlauf im Verhältnis zu den Besucherzahlen immer friedlich und harmonisch“, so Hübner.

Teilweise ist Eintritt fällig

Innenstadt

Um das historische Fest und den Markgröninger Schafhaltungsfonds zu finanzieren, werden Festplaketten für vier Euro verkauft. Nur mit diesen ist ein Besuch am Samstag, 24. August, von 9.30 Uhr und am Sonntag, 25. August, von 10 Uhr bis jeweils 17 Uhr möglich. Im Plakettenpreis ist auch der Eintritt auf das Stoppelfeld am Sonntag enthalten – solange Plätze frei sind.

Vergnügungspark und Leistungshüten

Dafür braucht man keine Festplakette. Am Samstag ist auch der Eintritt zum Stoppelfeld frei. Krämermarkt, Schäfermarkt und Handwerkermarkt hingegen sind am Wochenende nur außerhalb der genannten Zeiten kostenlos zugänglich. Keine Plakette brauchen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, ältere Schüler mit Ausweis und Menschen mit Schwerbehinderung.