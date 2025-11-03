Rentnerinnen und Rentner können auf eine solide Erhöhung zum 1. Juli 2026 hoffen. Wie sie zustande kommt und welche Rolle das Rentenpaket noch spielt.
03.11.2025 - 13:33 Uhr
Die Renten könnten Mitte des kommenden Jahres um 3,7 Prozent steigen. Das geht aus einem Entwurf für den Rentenversicherungsbericht hervor, der meist einen guten Anhaltspunkt für die spätere tatsächliche Entscheidung liefert. Einen Beschluss darüber, ob und wie stark die Renten zum üblichen Termin am 1. Juli erhöht werden, trifft die Bundesregierung immer im Frühjahr. Schwarz-Rot will auch möglichst bald das geplante Rentenpaket im Bundestag beschließen.