Nach den Eisheiligen kommt die Schafskälte. Gibt es einen erneuten Kälteeinbruch Mitte Juni? Das sagen aktuelle Prognosen.
Die Schafskälte tritt typischerweise zwischen dem 4. und 20. Juni auf, wobei der 11. Juni oft als Kernzeitraum genannt wird. Ein ausgeprägter Kälteeinbruch zeichnet sich für Deutschland Anfang bis Mitte Juni bisher nicht ab. Die aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) sprechen eher für durchschnittliche bis wärmere Temperaturen.