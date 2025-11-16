Jedes Jahr ein Spektakel: 600 Schafe ziehen durch die historische Nürnberger Altstadt. Die Tiere sind eine Attraktion für die Menschen und von großem Nutzen für die Natur.
16.11.2025 - 14:57 Uhr
Nürnberg - Eine Herde mit rund 600 Schafen ist vor Hunderten Schaulustigen durch die Nürnberger Innenstadt gezogen. Die Tiere waren auf dem Weg von den Sommerweiden im Stadtgebiet zu den Winterweiden, westlich der fränkischen Großstadt. Der Schafzug im November gehört seit Jahren zur Tradition in Nürnberg.