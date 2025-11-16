Die Stadt will damit unter anderem auf die Tradition der Wanderschäferei in der Gegend und auf den Nutzen der Tiere für die Landschaftspflege hinweisen. "Durch die Beweidung im Sommer sorgen die Schafe für eine hohe Artenvielfalt auf vielen Biotopflächen im Stadtgebiet und sind somit wichtige Helfer für den Erhalt der Biodiversität", teilte die Stadt Nürnberg mit. Die Tiere bevorzugten bestimmte Gräser als Futter und lockerten mit ihren Hufen den Boden auf.