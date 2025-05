Zum Kriegsende am 8. Mai NS-Opfer direkt vor der Haustür: DGB gedenkt in Waiblingen 1300 Zwangsarbeitern

32 Gräber in Waiblingen machen sichtbar, was oft abstrakt bleibt: Der Nazi-Terror war näher, als viele glauben. Was der DGB am 8. Mai fordert, geht über Erinnerung hinaus.