Rund 450 Menschen sind am Sonntagabend zur jüngsten Kundgebung gegen eine Bebauung des Schanzackers gekommen. Die Gegner wollen ihre Proteste ausweiten.

Sabine Armbruster 14.07.2025 - 16:08 Uhr

„Wenn das Land meint, es müsse beim Schanzacker in eine vertiefte Prüfung gehen, gehen wir in den vertieften Widerstand!“ Nicht nur für diese Aussage erhielt Andreas Weiser von der Bürgerinitiative GGLTA (Gemeinsam gegen LEA Tamm Asperg) viel Applaus von den laut Polizeischätzungen etwa 450 Menschen, die am Sonntagabend zu einer Kundgebung direkt an der Fläche gekommen waren, auf der laut der Überlegungen des Landes eine große Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge entstehen könnte – falls sie sich nach diversen Prüfungen dafür eignet.