Prime-Mitgliedsprogramm Gericht erklärt Amazon-Preiserhöhungsklausel für unwirksam

Im September 2022 erhöhte Amazon die Preise seines Prime-Mitgliedsprogramms, ohne die Kunden ausdrücklich um Zustimmung zu bitten. Das mündet nun in einen voraussichtlich längeren Rechtsstreit. Was das für Streaming-Kunden in Deutschland bedeutet.