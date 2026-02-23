Schau in der Fondation Beyeler Cezanne und seine bahnbrechende Kunst
Mit ihrer traumschönen Ausstellung würdigt die Fondation Beyeler in Riehen den französischen Maler Paul Cezanne als Wegbereiter der modernen Kunst.
Dieser Maler hat nichts zu verbergen, er legt die Karten auf den Tisch. Es ist fast so, als ob er den Arm um die Betrachterin legt und zu ihr spricht, sie förmlich in sein Bild hinzieht. Das offenbart sich schon im ersten Raum der „Cezanne“-Ausstellung, mit der die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel ihre erste Kunstsensation im noch jungen Jahr platziert.