Die Ausstellung „Archigrafie – Schrift am Bau“ in der Raumgalerie zeigt neue Perspektiven zum Thema Schrift und Architektur – mit Stuttgarter Beteiligung.

Als jüngst die unglückliche Entscheidung getroffen wurde, das ehemalige Kaufhaus Kaufhalle (zuletzt „Sportarena“) in der Königstraße, Ecke Schulstraße abzureißen und der des geplanten Neubaus Pleite ging, kam doch immerhin etwas fast Anrührendes ans Licht. Eine zuvor durchs Nachbarhaus verdeckte Fassade wurde freigelegt, alte Werbeschrift, die für die Firmen Siegle und Allgeyer warb.

Die sehr viel Älteren erinnerten sich an die Firma, die Jüngeren dachten daran, wie Stuttgart damals wohl ausgesehen hat als es noch mehr kleine ortsansässige Händler und weniger internationale Ketten ihre Dependancen in der Innenstadt hatten. Schrift – auch Schrift am Bau – wirbt und informiert nicht nur, sie weckt Emotionen, transportiert Haltungen.

Serifenlos ist die bevorzugte Schrift in der Bauhaus-Zeit beispielsweise, hinfort mit allem Schnörkel und Tand ist die gar nicht besonders unterschwellige klare Aussage. Dem Thema Schrift und Architektur widmet sich jetzt die Raumgalerie im Stuttgarter Westen in der Ludwigstraße 73, die immer wieder ambitionierte interessante Ausstellungen organisiert. Die Vernissage ist am 14. März um 18.30 Uhr. „Archigrafie – Schrift am Bau“ zeigt bis zum 2. Mai verschiedene Positionen zum Thema, geht der Frage nach, wie Beschriftungen am Bauwerk wirken, wie sich die Schriften und die Funktion verändert hat.

Archigrafie fürs House of Communication in München vom büro uebele aus Stuttgart. Foto: Mark Seelen, Hamburg/Raumgalerie

Die Gestalterin Agnès Laube, die seit 2018 in Stuttgart lebt, befasst sich seit Jahrzehnten mit dem Thema und hat für die Ausstellung zwölf Gestaltungsbüros angefragt, ihre Arbeiten in der Raumgalerie zu präsentieren. Mehrheitlich stammen die Ateliers aus der Schweiz, zwei Ateliers (L2M3 communication design, büro uebele) sind außerdem in Stuttgart beheimatet, eines in Paris. Die Schau soll Fachleuten Lust machen, neue Entwürfe und Ansätze zu wagen, und dem breiteren Publikum die „Augen öffnen“ für die grafischen Schichten an und in Gebäuden.

Ausstellung

Raumgalerie

Die Ausstellung in der Ludwigstraße 73 in Stuttgart dauert bis 2. Mai 2025. Vernissage: 14. März 2025, ab 18.30 Uhr. www.dieRaumgalerie.de