Was gibt es Neues an Halloween im Stuttgarter Zoo?

Am Donnerstag, 31. Oktober, zeigt sich der zoologisch-botanische Garten von seiner schaurig-schönen Seite mit besonderen Aktionen am Tag vor Allerheiligen.

Iris Frey 28.10.2024 - 11:52 Uhr

Pünktlich zu Halloween übernehmen wieder Hexen, Vampire und Gespenster mit verschiedenen Aktionen für Groß und Klein die Herrschaft im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart. Eine besondere Stimmung lassen die rund 200 handgeschnitzten Kürbisse aufkommen. Aber es gibt noch weitere schaurige Entdeckungen, etwa in der platanengesäumten Spinnenallee, dazu eine Zeremonie am Tag der Toten im Insektarium und ein Friedhof der Kuscheltiere in der Terra Australis.