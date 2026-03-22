Für Star-Trek-Fans in aller Welt ist er Captain James T. Kirk. Mit 95 Jahren gibt Schauspieler William Shatner keine Ruhe. Nun will er sich auch noch als Heavy-Metal-Musiker beweisen.
Los Angeles - Als Captain Kirk wurde William Shatner zur "Star Trek"-Ikone. Zusammen mit seiner unerschrockenen Mannschaft vom Raumschiff Enterprise wagte er sich in der legendären Science-Fiction-Serie zu fernen Galaxien und in fremde Welten. Mutig dorthin zu gehen, wo zuvor noch niemand war - so lautete das Motto, das Captain Kirk im Vorspann der Folgen von der Original-Serie (1966–1969) mit markanter Stimme vortrug.