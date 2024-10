„Klare, eingängige Sprache, Sinn für bühnenwirksame Momente und sensible Figurencharakterisierung“ – das schätzt die Kritik an Jan Bodinus’ Bühnenfassung von Johanna Spyris Jugendbuchklassiker „Heidi“.

Oft genug als Heimatroman abgetan, ist „Heidi“ eine hoch aktueller Blick auf das Ringen um Gleichberechtigung und die Spannungen zwischen Land und Stadt. Jetzt kündigen die Schauspielbühnen Stuttgart ein „humorvolles, temporeiches und bilderstarkes Theatervergnügen für die ganze Familie“ an – und präsentieren Jan Bodinus „Heidi“-Interpretation in der Regie von Diana Gantner in der Komödie im Marquardt. Premiere ist am Freitag, 29. November um 11 Uhr. Gespielt wird bis zum 6. Januar.

Im „Familienstück zur Weihnachtszeit“ erwecken Larissa Bader, Farina Violetta Giesmann, Luca Hämmerle, Uwe-Peter Spinner und Susanne Theil die Geschichte von Heidi zum Leben – soll diese Besetzung reichen? „Jan Bodinus“, schreibt hierzu eine Kritikerin „arrangiert die Handlung in seiner Bühnenadaption geschickt für ein Minimum von nur 6 Darstellern mit Doppelbesetzungen“. Man darf also gespannt sein – auf Heidi und ihren Geißenpeter, auf den Großvater – und natürlich an Clara, die glaubt, nie mehr gehen zu können.

Was? Wann? Wo?

Premiere

von „Heidi“ ist am Freitag, 29. November, um 11 Uhr in der Komödie im Marquardt. Vorstellungen gibt es bis zum 6. Januar 2025 um 9, 11 und 15 Uhr. Dauer ca. eine Stunde, keine Pause. Empfohlen wird das Stück für Kinder von fünf Jahren an.

Tickets

Kinder zahlen sieben Euro, Erwachsene 14 Euro. Telefon 0711 / 22 77 00 oder online unter www.schauspielbuehnen.de