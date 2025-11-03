Schauspieler André Eisermann „Jede Naturkatastrophe war nichts gegen Vilsmaiers Naturgewalt“
Dreißig Jahre nach den Dreharbeiten zu „Schlafes Bruder“ erinnert sich der Schauspieler André Eisermann an wüste Zeiten.
Mit „Kasper Hauser“ und „Schlafes Bruder“ feierte André Eisermann in den 1990er Jahren große Kinoerfolge. „Schlafes Bruder“ wurde sogar für den Golden Globe nominiert. 30 Jahre nach den extremen Dreharbeiten im Garneratal bei Gaschurn kehrte Eisermann jetzt ins Montafon zu einem Erinnerungsabend zurück.