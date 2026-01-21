Einer der besten Schauspieler Deutschlands, nachts auch DJ und bei öffentlichen Auftritten nicht leicht zu durchschauen. Lars Eidinger ist vieles - demnächst auch Bösewicht in Hollywood.
Berlin - Dass Lars Eidinger auch in Hollywood viel zugetraut wird, zeigt eine Nachricht aus dem Superheldenuniversum. Der Berliner Schauspieler soll der neue Gegenspieler von Superman werden - und im nächsten Abenteuer "Man of Tomorrow" die Schurkenrolle übernehmen. Eidinger wird an diesem Mittwoch (21. Januar) 50 Jahre alt und steht damit vor einer großen Rolle.