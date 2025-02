Foto: © Home Box Office, Inc. All rights reserved

Christian Friedel spielte bisher meistens in historischen Stoffen mit, war etwa Rudolf Höß in „The Zone of Interest“. Jetzt mimt in der US-Serie „The White Lotus“ den schrulligen Hotelier Fabian.

Gunther Reinhardt 17.02.2025 - 13:00 Uhr

Die Serie „The White Lotus“ zählt zu dem Besten, was das US-Fernsehen derzeit zu bieten hat. Die erste Staffel spielte auf Hawaii, die zweite auf Sizilien, die dritte, die jetzt bei Sky/Wow startet, in Thailand. Wieder geht es darum, einen Mord aufzuklären, der sich in einem Luxusressort ereignet. Und mittendrin der deutsche Schauspieler, Regisseur und Musiker Christian Friedel („The Zone of Interest“, „Babylon Berlin“), der den Manager des „White Lotus“-Hotels mimt.