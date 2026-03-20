Chuck Norris wurde bekannt für Rollen als unerschütterlicher Actionheld. Daraus entwickelte sich eine ganze Reihe an Witzen und Memes, die Norris als Kultfigur etablierten.

Los Angeles - Chuck Norris wurde bekannt als unerschütterlicher Actionheld und hat sich auch in der Popkultur als fast übermächtige Figur etabliert. Daraus entstand das Kultphänomen der Chuck-Norris-Witze, die den Schauspieler als so mächtig darstellen, dass sich ihm sogar Naturgesetze unterordnen. Das setzen Fans auch nach seinem Tod fort.

Eine Auswahl der besten Chuck-Norris-Witze: - "Die Grippe bekommt jedes Jahr eine Chuck-Norris-Impfung."

- "Chuck Norris kann unter Wasser grillen."

- "Am siebten Tag machte Gott eine Pause, weil Chuck Norris seine Ruhe haben wollte."

- "Chuck Norris kann in der Ecke eines kreisrunden Raums sitzen."

- "Chuck Norris' Tränen heilen Krebs. Schade, dass er nie geweint hat."

- "Hinter Chuck Norris' Bart befindet sich kein Kinn. Da ist nur eine weitere Faust."

- "Chuck Norris schläft nicht. Er wartet."

- "Chuck Norris kann im Kinderkarussell überholen."

- "Chuck Norris hat als Kind auch Sandburgen gebaut. Wir kennen sie heute als Pyramiden."

- "Chuck Norris isst keinen Honig, er kaut Bienen."

Auch den Tod des Actionhelden griffen Fans in der typischen Witzform auf:

- "Chuck Norris geht nicht in den Himmel … der Himmel kommt zu Chuck Norris. Ruhe in Frieden."

- "Chuck Norris stirbt natürlich nicht. Er wechselt lediglich in einen Aggregatzustand, für den die menschliche Sprache noch kein Wort gefunden hat."