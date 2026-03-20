Chuck Norris wurde bekannt für Rollen als unerschütterlicher Actionheld. Daraus entwickelte sich eine ganze Reihe an Witzen und Memes, die Norris als Kultfigur etablierten.
20.03.2026 - 17:12 Uhr
Los Angeles - Chuck Norris wurde bekannt als unerschütterlicher Actionheld und hat sich auch in der Popkultur als fast übermächtige Figur etabliert. Daraus entstand das Kultphänomen der Chuck-Norris-Witze, die den Schauspieler als so mächtig darstellen, dass sich ihm sogar Naturgesetze unterordnen. Das setzen Fans auch nach seinem Tod fort.