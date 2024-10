Schauspieler Felix Klare in Fellbach

Der Schauspieler Felix Klare, bekannt aus dem Stuttgarter Tatort, gestaltet mit seiner Frau Zora Thiessen einen Balladenabend in Fellbach. Im Gespräch äußert er sich über diese Premiere und seine Skepsis gegenüber modernen Medien.

Dirk Herrmann 25.10.2024 - 12:12 Uhr

Der bundesweiten Öffentlichkeit bekannt ist er seit 17 Jahren – an der Seite von Richy Müller als Stuttgarter Tatort-Kommissar. Doch Felix Klare hat viele weitere schauspielerische Facetten, wirkt in intensiven Fernsehfilmen mit oder steht auf der Theaterbühne. Kurz vor dem Balladenabend, den er gemeinsam mit seiner Frau auf Einladung der Kulturgemeinschaft Fellbach gestaltet, erreichen wir den 46-Jährigen für ein Gespräch am Telefon.