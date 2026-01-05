Mit harten Kerlen kennt sich Robert Duvall bestens aus. In «Der Pate» ist er ein Mafia-Anwalt, in «Apocalypse Now» ein Napalm liebender Kriegsoberst. Bis ins hohe Alter steht er vor der Kamera.
05.01.2026 - 06:00 Uhr
Los Angeles - Wenige Wochen vor seinem 95. Geburtstag postet Robert Duvall auf Facebook ein kurzes Video von seinem Krafttraining. Darin sitzt der Leinwandveteran auf einem Stuhl und stemmt eine Hantel. Er habe sich für Dreharbeiten immer fit gehalten, schreibt der Schauspieler. Er sei aber nie ins Fitnessstudio gegangen, sondern habe Tennis, Schwimmen oder Reiten vorgezogen.