Innsbruck/Hamburg/Kirchberg/Tirol - Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht sitzt wegen Geldschulden weiter in einem Hamburger Gefängnis fest und könnte nach Österreich ausgeliefert werden. Was ist passiert?

Wie lauten die Vorwürfe?

Jimi Blue Ochsenknecht soll eine Rechnung in Höhe von rund 14.000 Euro an ein Tiroler Hotel vom Dezember 2021 zunächst nicht bezahlt haben. Die Schulden waren Hotelchef Wilhelm Steindl zufolge entstanden, weil Ochsenknecht damals seinen 30. Geburtstag mit einigen Freunden über mehrere Tage in dem Vier-Sterne-Hotel "Sonne" in Kirchberg/Tirol feierte. Deshalb wurde Ochsenknecht mit einem internationalen Haftbefehl gesucht, wie die österreichische Staatsanwaltschaft mitteilte.

Was ist die letzten Tage passiert?

Ochsenknecht wurde am Mittwochnachmittag am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen. Am Donnerstag ordnete dann ein Haftrichter eine sogenannte Festhaltehaft für den 33-Jährigen an, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg bestätigte. Das bedeutet: Ochsenknecht bleibt bis zum Abschluss des Auslieferungsverfahrens in Hamburg in Haft.

Wird Ochsenknecht nun nach Österreich ausgeliefert?

Wahrscheinlich ja, aber das muss die deutsche Justiz entscheiden. Die Generalstaatsanwaltschaft wird einen Auslieferungshaftbefehl beantragen, über den das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) zu entscheiden hat. Diesem Schritt folgen in der Regel weitere Anträge, Entscheidungen und Verkündungen. Es könnte sich also auch hinziehen. Nach der letzten OLG-Entscheidung muss der Beschuldigte innerhalb von zehn Tagen ausgeliefert werden.

Sollte es so kommen, würde in Österreich grundsätzlich ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Innsbruck.

Sind die Schulden doch noch zurückgezahlt worden?

Die Rechnung ist Ochsenknechts Management zufolge mittlerweile beglichen. Auch der Hotelchef bestätigte den Eingang des Geldes. "Ich habe heute einen Kontoauszug bekommen, dass das Geld auf dem Konto meiner Anwaltschaft eingegangen ist und somit ist das Thema für mich erledigt", sagte Hotelchef Steindl der Deutschen Presse-Agentur. Der nun erfolgten Überweisung waren jahrelange Versuche vorausgegangen, an das Geld zu kommen, wie der Hotelier sagte.

Warum ist der Schauspieler und Musiker dann noch in Haft?

Mit der Bezahlung der offenen Rechnung würde der Grund für eine mögliche U-Haft und der Betrugsverdacht nicht wegfallen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Sie verwies darauf, dass das Geld offenbar erst im letzten Moment überwiesen wurde.

Seit wann wurde Ochsenknecht gesucht?

Laut Hotelier Steindl wollte Ochsenknecht die Rechnungssumme für die Party eigentlich damals überweisen. Trotz mehrmaliger Erinnerung sei das nicht passiert, weshalb das Hotel vor Gericht zog. Mehrere Gerichte gaben dem Hotelier recht, das Geld floss aber lange nicht. Im November 2024 war Jimi Blue Ochsenknecht schließlich zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Warum wurde Jimi Blue jetzt erst festgenommen?

Als Meldeadresse hatte der Schauspieler bald danach eine Adresse in Italien angegeben. Deshalb habe Österreich ein Rechtshilfeersuchen an Italien gestellt. Doch die italienischen Behörden meldeten zurück, dass Ochsenknecht an der angegebenen Adresse nie gemeldet war und dort auch nicht mehr lebt. Der Haftbefehl wurde dann erst in den letzten Tagen erteilt.

Gab es bereit einen anderen Prozess?

Ja. Zivilrechtlich ist das Verfahren aber bereits seit März 2023 abgeschlossen. Es wurde zugunsten des Hoteliers entschieden, weil Ochsenknecht weder zum Prozess erschienen war noch sich zu der Sache geäußert hatte.

Äußerte sich Ochsenknecht selbst zu den Ereignissen?

Ochsenknecht schrieb in seiner Instagram-Story am Mittwoch von einem "Missverständnis. Das sind wir grad am klären." Bis Donnerstagabend gab es keine neuen Mitteilungen des 33-Jährigen. Auch auf den Instagram-Kanälen seiner Mutter und seiner Schwester spielt die Festnahme trotz neuer Posts keine oder kaum eine Rolle.

Wer sind eigentlich diese Ochsenknechts?

Jimi Blue Ochsenknecht ist eines von drei Kindern des Schauspielers Uwe Ochsenknecht (69, "Der bewegte Mann", "Das Boot") und dem Model Natascha Ochsenknecht (60). Das Paar ist mittlerweile getrennt. Jimi Blues Geschwister sind Wilson Gonzalez (35) und Cheyenne Savannah (24). Alle standen schon als Kinder vor der Kamera. Jimi Blue wurde einem großen Publikum durch die Verfilmungen des Kinderbuchs "Die wilden Kerle" bekannt, die von 2003 an im Kino liefen.

Die drei Ochsenknecht-Kinder und Mutter Natascha werden zudem seit 2022 immer wieder von einem Fernsehteam von Sky Deutschland begleitet. Die Doku-Soap "Diese Ochsenknechts" läuft in ihrer bereits vierten Runde, neue Episoden sind für September angekündigt. Jimi Blue spielte 2024 in der RTL-Realityshow "Die Verräter - Vertraue niemandem!" mit. Ab dem 7. Juli soll er eigentlich bei der Sat.1-Realityshow "Villa der Versuchung" mitwirken.