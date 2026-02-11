Der US-Schauspieler James Van Der Beek (48), der durch die Kultserie "Dawson's Creek" bekannt wurde, ist tot. Er sei "friedlich" am Morgen gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf Instagram mit.

dpa 11.02.2026 - 21:06 Uhr

Los Angeles - Der US-Schauspieler James Van Der Beek (48), der durch die Kultserie "Dawson's Creek" bekannt wurde, ist tot. Er sei "friedlich" am Morgen gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf Instagram mit. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht.