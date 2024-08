Ein Streit zwischen Michael Madsen und seiner Frau hat Folgen. Der US-Schauspieler wird wegen des Vorwurfs von häuslicher Gewalt in Kalifornien in Gewahrsam genommen.

dpa 20.08.2024 - 05:30 Uhr

Los Angeles - Der US-Schauspieler Michael Madsen (66, "Kill Bill") ist in Kalifornien wegen Vorwürfen von häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen worden. Ermittler seien am Wochenende wegen eines Familienstreits nach Malibu gerufen worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei laut "Entertainment Weekly". Die Ehefrau habe angegeben, sie sei von ihrem Mann aus dem Haus gedrängt und ausgesperrt worden. Madsen wurde auf die Wache mitgenommen.