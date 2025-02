Er spielt hoch intelligente Psychopathen ebenso eindringlich wie in sich gekehrte Kommissare: Bei einer Begegnung mit Nicholas Ofczarek in Wien sagt der Schauspieler, welche Künstler ihn faszinieren und was ihn an der Arbeit nervt.

Nicole Golombek 08.02.2025 - 15:00 Uhr

Ob Nicholas Ofczarek wohl einmal bei einem künstlerischen Abendessen im Ohrensessel sitzend die sogenannte bessere Gesellschaft beobachtet hat? Das tut natürlich nichts zur Sache in der Kunst, wo es nicht um Nachspielen der Wirklichkeit geht. Und es ist also auch bei einem Treffen mit dem Schauspieler Nicholas Ofczarek, wenn man mit ihm über Thomas Bernhards „Holzfällen“ spricht, in dem ein Ohrensessel prominent vertreten ist, nicht relevant.