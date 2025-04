Den 69-jährigen Schauspieler Ulrich Gebauer kennt man aus vielen TV-Krimis, in der Rolle als Rektor in „Der Lehrer“ oder aus Filmen mit schwäbischem Dialekt. Mit der romantischen Komödie „Weinprobe für Anfänger“ gastiert er jetzt in Fellbach.

Dirk Herrmann 07.04.2025 - 19:00 Uhr

Er ist in Ravensburg aufgewachsen, hat in Berlin studiert, danach viele Jahre mit Star-Regisseur Claus Peymann gearbeitet und lebt in Hamburg. Jetzt kommt der Schauspieler Ulrich Gebauer mit dem Stück „Weinprobe für Anfänger“ nach Fellbach. Wir erreichen den 69-Jährigen per Telefon am Morgen nach seinem Auftritt in Schwalbach am Taunus im dortigen Hotelzimmer.