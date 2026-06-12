Ulrich Matthes ist enttäuscht von Wim Wenders, weil der sich im Streit um eine Nacktszene, die er mit der damals 13-jährigen Nastassja Kinski gedreht hat, nicht entschuldigen will.
12.06.2026 - 09:25 Uhr
Ein Treffen am Deutschen Theater Berlin: Der Schauspieler Ulrich Matthes, seit langen Jahren am Haus und aus Filmen wie „Der Untergang“, „Milchzähne“ oder aktuell Volker Schlöndorffs „Heimsuchung“ deutschlandweit bekannt, hat Zeit vor der abendlichen Aufführung. Von 2019 bis 2022 war er Präsident der Deutschen Filmakademie und hat auch die Debatte über den Auftritt von Wim Wenders beim diesjährigen Deutschen Filmpreis kritisch beobachtet.