Als Durchschnittstyp mit mittelmäßigen Filmen: So sieht US-Präsident Trump George Clooney, seit dieser auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt. Nun antwortet der Hollywoodstar - politisch.
02.01.2026 - 07:58 Uhr
Los Angeles - Hollywoodstar George Clooney (64) reagiert auf Beleidigungen von US-Präsident Donald Trump mit einer politischen Kampfansage. "Ich gebe dem aktuellen Präsidenten vollkommen recht. Wir müssen Amerika wieder großartig machen. Wir fangen im November damit an", hieß es in einem Statement des Schauspielers von Donnerstag (Ortszeit), das mehreren US-Medien vorlag.