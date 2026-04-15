Der renommierte Schauspieler aus Stuttgart widmet sich an diesem Samstag in Kernen-Stetten gemeinsam mit einem Pianisten einer besonderen Kunstform – dem Melodrama.

Das 107. Kammerkonzert des Vereins Klassik in Stetten bietet am Samstag, 18. April, einen außergewöhnlichen musikalisch-literarischen Abend. Unter dem Titel „Schauergeschichten & Seemannsgarn“ widmen sich der renommierte Stuttgarter Schauspieler Walter Sittler (ZDF-Krimiserie „Kommissar und der See“) als Sprecher und sein langjähriger Klavierpartner Lars Jönsson in der Glockenkelter unterhalb der Yburg in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) einer besonderen und selten aufgeführten Kunstform: dem Melodrama.

„Hexenlied“ und „einsamer Mönch“ Das Programm umfasst unter anderem Werke von Franz Liszt („Der einsame Mönch“), Richard Strauss („Enoch Arden“) und Max von Schillings („Das Hexenlied“). Diese Kompositionen stehen exemplarisch für eine Gattung, die Sprache und Musik auf einzigartige Weise miteinander verbindet.

Anders als in Oper oder Lied wird im Melodrama nicht gesungen – vielmehr entfaltet sich die Wirkung durch das Zusammenspiel von gesprochenem Text, musikalischer Begleitung sowie Ausdruckskraft in Gestik und Mimik.

Gerade in der Epoche der Romantik fand das Melodrama große Verbreitung, da es sich besonders zur intensiven Darstellung von Emotionen eignet. Viele der heute bekannten Werke entstanden um die Jahrhundertwende um 1900 und faszinieren bis heute durch ihre dichte Atmosphäre und erzählerische Kraft.

Musikalische Sensibilität

Mit Walter Sittler und Lars Jönsson stehen zwei erfahrene Künstler auf der Bühne, die diese seltene Form mit großer Ausdrucksstärke und musikalischer Sensibilität zum Leben erwecken.

Saalöffnung in der Glockenkelter in Kernen-Stetten, Hindenburgstraße 43, ist am Samstag, 18. April, um 18.15 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Eintritt: 21 Euro; ermäßigt (Schüler, Studenten) 13 Euro; es besteht freie Platzwahl. Kartenreservierung ist möglich über diese E-Mail-Adresse: klassikkonzerte.stetten@yahoo.com; Hinterlegung der Tickets dann an der Abendkasse.