Claudia Cardinale zählte zu den Filmikonen Italiens. Auf der Leinwand war es zuletzt ruhiger um sie geworden. Dafür setzte sie sich umso lauter als Aktivistin für Frauenrechte ein.
24.09.2025 - 00:07 Uhr
Rom - Begonnen hatte alles in Tunesien. Auf einem Schönheitswettbewerb in der Hauptstadt Tunis wurde Claudia Cardinale als schönste Italienerin Tunesiens gekürt. Sie bekam eine Reise zum Filmfest von Venedig geschenkt, wo sie schließlich auf den Geschmack kam. Eine jahrzehntelange Schauspielkarriere begann, die die Frau mit dem fulminanten Namen bis nach Hollywood und an die Seite der größten Kinostars brachte.