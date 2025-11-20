Stark, authentisch, emotional: Bayan Layla ist eine der derzeit spannendsten jungen Schauspielerinnen – und an diesem Sonntag (23. November) im Stuttgart-„Tatort“ zu erleben.
20.11.2025 - 14:04 Uhr
Ihr Gesicht ist eines, das man derzeit häufiger in Film und Fernsehen („Informant“) sieht. Bayan Layla hat Nachwuchspreise abgeräumt, spielt in Kinoproduktionen („Im Rosengarten“) mit und beim „Tatort“ aus Stuttgart am kommenden Sonntag. Ihr Spiel und ihr spürbarer Antrieb hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Oft wird sie für junge, weibliche Figuren besetzt, die innere Konflikte austragen, und solche zwischen unterschiedlichen Kulturen.