Im Komödienhit «Kevin - Allein zu Haus» spielte sie die Filmmutter des kleinen Titelheldens, in der Comedy-Serie «Schitt’s Creek» eine Seifenoper-Darstellerin. Nun ist Catherine O'Hara gestorben.
Los Angeles - Die kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara, die in dem Komödienhit "Kevin - Allein zu Haus" die Filmmutter des kleinen Kevin spielte, ist tot. Sie sei am Freitag nach "kurzer Krankheit" in ihrem Haus in Los Angeles gestorben, teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit. O'Hara wurde 71 Jahre alt.