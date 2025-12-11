Schauspielerin Paulina Alpen Diese Frau ist eine Wucht – und das Publikum hingerissen
Im Stuttgarter Schauspielhaus brilliert Paulina Alpen als Manisch-Depressive in dem Stück „Welt im Rücken“ nach dem autobiografischen Roman von Thomas Melle.
Im Stuttgarter Schauspielhaus brilliert Paulina Alpen als Manisch-Depressive in dem Stück „Welt im Rücken“ nach dem autobiografischen Roman von Thomas Melle.
Für sie wird der Traum eines jeden Schauspielers wahr: das Bad im Applaus. Schon bei der Premiere der „Welt im Rücken“ nach dem autobiografischen Roman von Thomas Melle war der Beifall für Paulina Alpen groß. Aber was sie in Folgevorstellungen erlebte, war noch größer.