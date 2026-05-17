Matthias Brandt darf als alleiniger Juror entscheiden, wer beim Theatertreffen die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung bekommt. Für diese Schauspielerin hat er sich entschieden.

Berlin - Die Schauspielerin Paulina Alpen ist mit dem diesjährigen Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet worden. Zum Abschluss des Theatertreffens erhielt sie die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre schauspielerische Leistung in der Inszenierung "Die Welt im Rücken" am Schauspiel Stuttgart. Das teilten die Veranstalter mit.

Bühnenstück behandelt psychische Erkrankung Für das Theatertreffen wählt eine Jury jährlich die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Das Bühnenstück "Die Welt im Rücken" in der Regie von Lucia Bihler am Stuttgarter Schauspielhaus gehörte dazu. Es ist eine Inszenierung des Romans von Thomas Melle, der seinen Umgang mit einer manisch-depressiven Erkrankung (Bipolare Störung) schildert. Preisträgerin Alpen (33) verkörpert die Figur Melle.

Wie Brandt seine Wahl begründet

Schauspieler Matthias Brandt ("Polizeiruf 110", "Roter Himmel") entschied in diesem Jahr als alleiniger Juror, wer den Darstellerpreis bekommt. Zur Entscheidung für Paulina Alpen sagte er, sie spiele die Figur "mit einer erstaunlichen Genauigkeit im Wechsel von Anspannung und Kontrollverlust und gleichzeitig mit einer Offenheit, dass man sich ihr kaum entziehen kann".

Der Alfred-Kerr-Darstellerpreis wurde 1991 ins Leben gerufen. Die Auszeichnung erinnert an den Schriftsteller, Theaterkritiker und Journalisten Alfred Kerr (1867-1948). Im vergangenen Jahr war Carmen Steinert

für ihre darstellerische Leistung in "Blutbuch" ausgezeichnet worden.