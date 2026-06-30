Im Schauwerk Sindelfingen ist ab Sonntag eine Ausstellung zu sehen, bei der Kunstwerke von François Morellet mit anderen Arbeiten aus der Sammlung Schaufler in Dialog treten.

François Morellet (1926–2016) zählt zu den bedeutendsten Künstlern Frankreichs der vergangenen Jahrzehnte. Seit künstlerisches Werk beruht auf System und klaren Regeln und ist doch voller Esprit und spielerischer Leichtigkeit. Mathematische Ordnungsprinzipien, serielle Strukturen, Zufallsverfahren und optische Effekte bilden dabei die Grundlage seiner Arbeiten.

Anlässlich des 100. Geburtstags von François Morellet präsentiert das Schauwerk Sindelfingen eine Ausstellung, in der sieben Werke des Künstlers in Dialog treten mit anderen Arbeiten aus der Sammlung Schaufler. Mit „Santé, Morellet!“ reiht sich das private Museum in die internationalen Glückwünsche zum Jubiläumsjahr ein. Die Ausstellung wird am kommenden Sonntag, 5. Juli, eröffnet und läuft bis Januar 2027.

Festgelegtes Prinzip bestimmt die Komposition

Ein eindrückliches Beispiel für Morellets regelbasiertes Arbeiten ist die raumgreifende Skulptur „Beaming Pi n° 1, 1 = 18°“. Mehrere schwarze Balken aus Alucobond sind in Winkeln angeordnet, die sich aus den Dezimalstellen der Kreiszahl Pi ableiten. Nicht die Inspiration und Intuition des Künstlers bestimmen die Komposition, sondern ein festgelegtes Prinzip.

Morellet gehörte 1961 zu den Mitbegründern der Künstlergruppe GRAV und bewegte sich damit im Umfeld von Op-Art und kinetischer Kunst. Häufig gilt sein Interesse einer Kunst, die den Blick aktiviert, irritiert und aus den Gewohnheiten löst.

Titel greift Leichtigkeit und Witz auf

Die Ausstellung versteht sich als „Toast“ auf François Morellet und sein Werk, das das Sammlerpaar Peter Schaufler (1940-2015) und Christiane Schaufler-Münch (1934-2025) besonders schätzte. Der Ausstellungstitel greift die Leichtigkeit und den Witz auf, die seine Kunst auszeichnen. Zugleich verweist er auf das Jubiläumsjahr 2026, für das das Studio Morellet, das Centre Pompidou-Metz und die Galerie Mennour ein internationales Programm mit Ausstellungen, Konferenzen und Veranstaltungen initiiert haben.

Am Eröffnungstag, 5. Juli, ist bei freiem Eintritt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Um 12, 13 und 14 Uhr steht jeweils eine Kuratorenführung mit Tobias Bednarz an. Von 12 bis 17 Uhr gibt es Kreativworkshops für Kinder und Jugendliche. Um 15 Uhr wird eine Museumsführung angeboten.

Mehr Infos unter

www.schauwerk-sindelfingen.de