Ein Mann liegt im Bett. Plötzlich hört er einen Schuss. Er sieht nach und stellt fest, dass sein Fliegengitter durchlöchert wurde. An der Wand gegenüber findet er Teile einer Luftgewehr-Kugel.

Ein Unbekannter soll mit einem Luftgewehr durch das geöffnete Fenster eines Schlafzimmers in Schechingen (Ostalbkreis) geschossen haben. Der 33-jährige Bewohner sei Donnerstagabend vom Bett aufgeschreckt, als er einen Schuss hörte, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann sah nach und stellte fest, dass sein Fliegengitter am Fenster ein kleines Loch aufwies und die Wand gegenüber beschädigt war. Ein Metallstück steckte in der Wand. Dabei könnte es sich um ein Stück einer sogenannten Diabolo-Kugel handeln – eine meist trichterförmige Munition für Luftgewehre.

Lesen Sie auch

Das Schlafzimmer befindet sich laut Sprecher im ersten Stock des Wohnhauses. Aus welcher Richtung der Schuss kam, war zunächst vollkommen unklar. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise – und will so auch herausbekommen, ob es ähnliche Vorfälle in der Nacht gegeben habe.