Scheidender Porsche-Chef: Warum Oliver Blume als VW-Chef künftig mehr verdienen wird

Oliver Blume wird künftig als Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen mehr verdienen als in seiner bisherigen Doppelfunktion als VW- und Porsche-Chef. Das erklärte er im Interview mit unserer Zeitung.

„Meine Vergütung betrug bislang 50 Prozent eines Porsche-Vorstandsvorsitzenden plus 50 Prozent eines Volkswagen-Konzernchefs. Da ich zukünftig zu 100 Prozent die Aufgabe des VW-Vorstandsvorsitzenden bekleide, wird die Vergütung künftig etwas höher liegen“, sagte Blume, der den Posten beim Sportwagenbauer in einer schweren Krise räumt. „Grundsätzlich gilt: über die Vergütung von Vorständen entscheidet der Aufsichtsrat.“

+++ Lesen Sie hier das ganze Interview mit dem scheidenden Porsche-Chef Oliver Blume +++

Er blickt auf 13 Jahre bei Porsche zurück, ist seit 2015 Chef der VW-Tochter. 2022 rückte Blume zudem an die Volkswagen-Spitze. Ab dem neuen Jahr konzentriert sich der 57-Jährige dann vollständig auf die Leitung des Mutterkonzerns.

Blume verabschiedete sich unter anderem auf der Porsche-Betriebsversammlung am Dienstag in Zuffenhausen von den Beschäftigten. Etliche Mitarbeiter berichteten von Beifall für den scheidenden Chef. Es habe „zweimal Standing Ovations“ gegeben, teilte ein Unternehmenssprecher mit.