 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Warum Oliver Blume als VW-Chef künftig mehr verdienen wird

Scheidender Porsche-Chef Warum Oliver Blume als VW-Chef künftig mehr verdienen wird

Scheidender Porsche-Chef: Warum Oliver Blume als VW-Chef künftig mehr verdienen wird
1
Oliver Blume räumt seinen Posten bei VW-Tochter Porsche zum Jahreswechsel. Foto: Simon Granville

Noch ist Oliver Blume Volkswagen- und Porsche-Chef, bald konzentriert er sich vollständig auf seine Rolle bei VW. Was das für seine Vergütung bedeutet.

Oliver Blume wird künftig als Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen mehr verdienen als in seiner bisherigen Doppelfunktion als VW- und Porsche-Chef. Das erklärte er im Interview mit unserer Zeitung.

 

„Meine Vergütung betrug bislang 50 Prozent eines Porsche-Vorstandsvorsitzenden plus 50 Prozent eines Volkswagen-Konzernchefs. Da ich zukünftig zu 100 Prozent die Aufgabe des VW-Vorstandsvorsitzenden bekleide, wird die Vergütung künftig etwas höher liegen“, sagte Blume, der den Posten beim Sportwagenbauer in einer schweren Krise räumt. „Grundsätzlich gilt: über die Vergütung von Vorständen entscheidet der Aufsichtsrat.“

+++ Lesen Sie hier das ganze Interview mit dem scheidenden Porsche-Chef Oliver Blume +++

Er blickt auf 13 Jahre bei Porsche zurück, ist seit 2015 Chef der VW-Tochter. 2022 rückte Blume zudem an die Volkswagen-Spitze. Ab dem neuen Jahr konzentriert sich der 57-Jährige dann vollständig auf die Leitung des Mutterkonzerns.

Blume verabschiedete sich unter anderem auf der Porsche-Betriebsversammlung am Dienstag in Zuffenhausen von den Beschäftigten. Etliche Mitarbeiter berichteten von Beifall für den scheidenden Chef. Es habe „zweimal Standing Ovations“ gegeben, teilte ein Unternehmenssprecher mit.

Weitere Themen

Scheidender Porsche-Chef: Warum Oliver Blume als VW-Chef künftig mehr verdienen wird

Scheidender Porsche-Chef Warum Oliver Blume als VW-Chef künftig mehr verdienen wird

Noch ist Oliver Blume Volkswagen- und Porsche-Chef, bald konzentriert er sich vollständig auf seine Rolle bei VW. Was das für seine Vergütung bedeutet.
Von Anne Guhlich, Joachim Dorfs und Rouven Spindler
Die Munich Re-Aktie steigt deutlich. Erfahren Sie, welche aktuellen Entwicklungen und strategischen Entscheidungen den Kursanstieg begünstigen und warum die Aktie bei Anlegern besonders gefragt ist.

Kurssprung Munich Re steigt um fast 5 % - Die Hintergründe

Die Munich Re-Aktie verzeichnet aktuell einen deutlichen Kursanstieg. Die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens sorgen für Aufmerksamkeit. Ein Überblick.
Von Matthias Kemter
Führungswechsel in Bietigheim: Olymp baut Geschäftsführung um – was macht der Neue?

Führungswechsel in Bietigheim Olymp baut Geschäftsführung um – was macht der Neue?

Olymp-Chef Mark Bezner holt Peter Hoever von der der Bültel International Fashion Group nach Bietigheim-Bissingen. Welche Rolle übernimmt der Neue im Führungsquartett?
Von Daniel Gräfe
NKD: Textil-Discounter plant mit neuem Besitzer mehr Filialen

NKD Textil-Discounter plant mit neuem Besitzer mehr Filialen

Die Filialen mit den markanten roten Buchstaben finden sich häufig in kleineren Städten oder in Shopping-Centern am Stadtrand. Nun wechselt der Textil-Discounter NKD den Eigner.
Werke in Stuttgart und Region: Wie lange die Produktion bei Mercedes-Benz und Bosch rund um Weihnachten ruht

Werke in Stuttgart und Region Wie lange die Produktion bei Mercedes-Benz und Bosch rund um Weihnachten ruht

Bei Mercedes-Benz und Bosch steht wieder die Produktionsruhe an. Wie lange sie an vier hiesigen Standorten rund um die Weihnachtszeit dauert und was währenddessen ansteht.
Von Rouven Spindler
Uneinigkeit in Koalition: „Unwürdige Spielchen“ bei Kurzarbeit kritisiert

Uneinigkeit in Koalition „Unwürdige Spielchen“ bei Kurzarbeit kritisiert

Die Verlängerung des Kurzarbeitergelds wackelt: Gewerkschaftsbund und IG Metall mahnen mehr Tempo der Bundesregierung an und heben Schuldige hervor.
Von Matthias Schiermeyer
10 000 Euro von Meta – so wehrt man sich gegen „Penisvergrößerung“ & Co.

Nervige Werbung Bis zu 10 000 Euro von Meta – so einfach ist die Forderung

Wer Facebook oder Instagram nutzt, kann Schadenersatz wegen unerlaubter Datenerhebung fordern. Es geht um tausende Euro für jeden einzelnen in Europa.
Von Michael Maier
Berlin: Anklage wegen Untreue gegen Ex-RBB-Intendantin Schlesinger erhoben

Berlin Anklage wegen Untreue gegen Ex-RBB-Intendantin Schlesinger erhoben

Im Sommer 2022 erschüttert der RBB-Skandal den öffentlich-rechtlichen ARD-Sender. Der Fall beschäftigt seitdem auch die Justiz. Die Ermittlungen sind beendet - was folgt jetzt?
EU-Kommission: Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden gebilligt

EU-Kommission Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden gebilligt

Je eine Chipfabrik in Dresden und Erfurt darf mit Millionen vom deutschen Staat unterstützt werden. Die EU-Kommission sieht darin einen wichtigen Schritt für die Halbleiter-Industrie.
Italiens Wirtschaftspolitik: Gutes Rating, aber düstere Perspektive

Italiens Wirtschaftspolitik Gutes Rating, aber düstere Perspektive

Sinkendes Defizit, gefragte Staatsanleihen und Aktien: An den Finanzmärkten steht Italien derzeit gut da. Doch der Schein trüge, warnt die Ökonomin Lucrezia Reichlin.
Von Gerhard Bläske
Weitere Artikel zu Porsche Oliver Blume Volkswagen Automobile
 
 