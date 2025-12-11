Scheidender Porsche-Chef Warum Oliver Blume als VW-Chef künftig mehr verdienen wird
Noch ist Oliver Blume Volkswagen- und Porsche-Chef, bald konzentriert er sich vollständig auf seine Rolle bei VW. Was das für seine Vergütung bedeutet.
Oliver Blume wird künftig als Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen mehr verdienen als in seiner bisherigen Doppelfunktion als VW- und Porsche-Chef. Das erklärte er im Interview mit unserer Zeitung.