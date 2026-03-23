Zweite Landtagswahl in diesem Jahr - zweite herbe Niederlage für die FDP. Nach Baden-Württemberg fliegt sie auch in Rheinland-Pfalz aus dem Parlament. Wie lange hält sich Parteichef Dürr?
Berlin - FDP-Chef Christian Dürr hatte es kommen sehen und schon mal vorgebaut: "Wir sind als FDP noch nicht an dem Punkt, wo wir wieder erfolgreich Wahlen bestreiten können", sagte der Parteivorsitzende nach dem Debakel bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, wo die Liberalen aus dem Parlament flogen. 4,4 Prozent für die FDP und das in ihrem Stammland - ein Desaster. Doch Dürr ahnte schon, dass auf diesen "bitteren Abend" weitere, nicht minder bittere folgen würden.