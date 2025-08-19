Wegen des Ausfalls der zwei S-Bahn-Halte Sommerrain und Nürnberger Straße rollt von Fellbach aus ein Ersatzbus – das bringt Einschränkungen und kostet die Pendler Zeit.
19.08.2025 - 07:30 Uhr
Die Frau am Fellbacher Bahnhof winkt ab und sagt: „Es will ja sowieso keiner wissen, aber jetzt verliere ich wieder Arbeitszeit.“ Sie ist sichtlich gestresst und genervt. Mit der S3 kam sie aus Winnenden, die S-Bahn hatte Verspätung, und dadurch hat sie ihren Anschluss an die Fahrt mit der Stadtbahnlinie U1 verpasst. Dann musste sie wieder zurück zum Bahnhof in Fellbach. „Ich muss weiterkommen“, sagt sie und studiert den Fahrplan des Ersatzbusses S3E über Sommerrain, Nürnberger Straße bis zum Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt.