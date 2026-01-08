Schienenverkehr Deutsche Bahn mit 67 Jahren Verspätung
Im europäischen Vergleich schneidet der hiesige Schienenverkehr katastrophal ab. Das neue Bahndaten-Portal Chuuchuu zeigt das Ausmaß des Debakels.
Evelyn Palla soll die Trendwende schaffen. Für die neue Chefin der Deutschen Bahn AG ist eine bessere Zuverlässigkeit der Züge ein zentrales Ziel, an dem die Arbeit der Südtirolerin von Kunden und der Politik gemessen wird. Denn mit nur noch 60 Prozent halbwegs pünktlichen Fernzügen erreichte die Flotte der rund 400 ICE-Züge im abgelaufenen Jahr einen weiteren Tiefpunkt bei der Betriebsqualität. Ein aktueller europäischer Vergleich zeigt nun das ganze Ausmaß des Desasters im hiesigen Schienenverkehr.