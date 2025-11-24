Schienenverkehr in Europa Bei Missing Links noch viel zu tun
Im Schienennetz des vereinten Europas klaffen auch 80 Jahre nach dem Krieg zahlreiche Lücken. Nur ein Bruchteil von 51 grenzüberschreitenden Wunschprojekten ist bisher realisiert.
Missing Links – unter diesem Stichwort ließ die Europäische Kommission vor sieben Jahren untersuchen, wo es beim grenzüberschreitenden Schienenverkehr in Europa am meisten hakt. Die umfangreiche Studie listete damals 51 Zugstrecken zwischen EU-Ländern auf, bei denen eine Reaktivierung sinnvoll sein könnte, für verbesserte Mobilität ebenso wie für mehr Klimaschutz. Doch was ist daraus geworden?