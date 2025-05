Faktencheck War früher alles besser? Ein Rückblick in Zahlen

Diskussionen zwischen Generationen, wer es besser, einfacher, günstiger hatte, finden an jedem Esstisch statt. Ein Haus, vielleicht noch ein Bungalow in der Toskana, zwei Autos: Wie können sich das die Baby-Boomer eigentlich leisten? Früher alles besser – oder? Ein Blick in die Daten.