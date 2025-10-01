Die Wäschefirma Schiesser feiert ihren 150. Geburtstag. Vor allem bekannt für ihr weiße Feinripp-unterhemd. Aber wie hat sich die Unterwäsche verändert?
Weiße Feinrippwäsche und ein Name, der Generationen begleitet: Schiesser. Nun feiert die Firma ihren 150. Geburtstag. Alles begann 1875, als der Schweizer Unternehmer Jacques Schiesser in Radolfzell eine Unterwäschefabrik gründete. Schnell machte sich das junge Unternehmen einen Namen – besonders für die damals empfohlene „Abhärtungswäsche“.