Die USA beschlagnahmen einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker. Justizministerin Bondi verrät, welche Länder das Schiff ansteuert.

Der von den USA beschlagnahmte und unter russischer Flagge fahrende Tanker transportiert nach US-Angaben nicht nur Erdöl aus Venezuela, sondern auch aus dem Iran. US-Justizministerin Pam Bondi schrieb auf der Plattform X, die USA hätten einen Befehl zur Beschlagnahmung des Rohöltankers vollstreckt, „der für den Transport von sanktioniertem Öl aus Venezuela und dem Iran verantwortlich ist“. Wohin das Öl aus dem nun beschlagnahmten Schiff transportiert werden sollte, wird aus Bondis Mitteilung nicht deutlich.

Das Schiff sei wegen seiner Rolle „in einem Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen, das für die Unterstützung ausländischer terroristischer Organisationen verantwortlich ist“, in das Visier der USA geraten, schrieb Bondi. Das US-Militär hatte zuvor den Öltanker im Nordatlantik beschlagnahmt. Russland kritisierte das US-Vorgehen scharf und forderte die ungehinderte Heimkehr der Seeleute.

Ermittlungen gegen Besatzungsmitglieder

Bondi schrieb weiter, gegen die Besatzungsmitglieder des Schiffs werde umfassend ermittelt, weil sie den Anweisungen der Küstenwache nicht Folge geleistet und versucht hätten zu fliehen. Gegen alle schuldigen Akteure würden strafrechtliche Schritte eingeleitet.

Das Justizministerium überwache zudem mehrere andere Schiffe im Hinblick auf ähnliche Durchsetzungsmaßnahmen. „Jeder, der sich auf einem Schiff befindet und den Anweisungen der Küstenwache oder anderer Bundesbeamter nicht Folge leistet, wird überprüft und mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgt.“

Der unter russischer Flagge fahrende Tanker hatte sich vor mehreren Tagen einer US-Kontrolle im karibischen Raum entziehen können und war seitdem unter anderem von der US-Küstenwache verfolgt worden.

US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor der militärischen Operation in Venezuela mit der Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro eine Seeblockade für sanktionierte Öltanker angeordnet, die Richtung Venezuela steuern oder einen Hafen des rohstoffreichen Landes verlassen. Russland wird von den westlichen Alliierten beschuldigt, alte Tanker zu nutzen, um Sanktionen zu umgehen.