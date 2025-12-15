Ein Milliardenauftrag soll die Meyer Werft bis 2035 auslasten und Tausende Jobs sichern. Die Bundesregierung sieht darin einen «entscheidenden Durchbruch».
15.12.2025 - 11:49 Uhr
Berlin - Die vom Staat gerettete Meyer Werft erhält von der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises einen Auftrag im Wert von bis zu zehn Milliarden Euro. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung für den Großauftrag, der vier bis sechs Schiffe umfasst und die Werft im niedersächsischen Papenburg bis 2035 auslasten soll.