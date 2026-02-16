Die Containerreederei Hapag-Lloyd übernimmt einen Konkurrenten aus Israel. Dafür wird unter anderem eine Freigabe des Staates Israel erforderlich.
Tel Aviv/Hamburg - Mit einer Milliardenübernahme in Israel festigt die Reederei Hapag-Lloyd ihren Rang als weltweit fünftgrößte Containerreederei. Für die Übernahme der in Haifa ansässigen Reederei Zim nehmen die Hamburger mehr als vier Milliarden US-Dollar in die Hand, wie die Hapag-Lloyd AG mitteilte. Der Vertrag mit der Zim Integrated Shipping Services Limited wurde am Montag in Tel Aviv unterzeichnet, wie Hapag Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen anschließend sagte.