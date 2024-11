Der Verband Deutscher Reeder und mehrere Unternehmen haben Droh-Mails erhalten. Der Verband sprach von Versuchen der Einschüchterung. Die meisten deutschen Reedereien umfahren das Rote Meer.

dpa 18.11.2024 - 10:05 Uhr

Hamburg - Die Huthi-Rebellen im Jemen haben in den vergangenen Monaten deutsche Reedereien in Mails bedroht. Die Drohungen richteten sich unter anderem gegen Schifffahrtsunternehmen, die israelische Häfen anliefen und in Meeren nahe Jemen unterwegs seien, teilte der Verband Deutscher Reeder (VDR) aus Hamburg mit. Auch der VDR habe solche Droh-Mails erhalten.