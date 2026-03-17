Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will so schnell wie möglich wieder Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ermöglichen - durch Geleit. Doch noch ist es dafür laut Macron deutlich zu früh.

dpa 17.03.2026 - 16:47 Uhr

Paris - Trotz des Drängens von US-Präsident Donald Trump schließt Frankreich aktuell aus, Teil einer Sicherung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus zu sein. "Frankreich wird im aktuellen Kontext niemals an einer Operation zur Öffnung oder Befreiung der Straße von Hormus teilnehmen", sagte der französische Staatschef Emmanuel Macron in Paris.