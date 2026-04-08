Wegen des Irankriegs sitzen Tausende Seeleute im Persischen Golf fest. Nach der Waffenruhe prüfen deutsche Reeder, die Straße von Hormus zu durchfahren. Die Lage ist laut Verband aber weiter unklar.
08.04.2026 - 10:45 Uhr
Hamburg - Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat die zweiwöchige Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA als wichtiges Signal für die im Golf festsitzenden Seeleute bezeichnet. Die Lage bleibe aber angespannt, solange Details nicht vorlägen und Sicherheit nicht gewährleistet sei, sagte der Sprecher des VDR aus Hamburg auf Anfrage.