Die Lage bleibt laut Internationaler Handelskammer ernst. Mehr als jeder zweite Vorfall ereignete sich in einer einzigen Meerenge.
15.01.2026 - 11:36 Uhr
Berlin/London - Die Weltmeere sind unsicherer geworden. 137 Angriffe und versuchte Angriffe zählte das Internationale Schifffahrtsbüro (IMB) mit Sitz in London im vergangenen Jahr. 2024 waren es noch 116. Auch in den drei Jahren davor lag der Wert nicht höher. Das IMB, das eine Meldestelle in Malaysia unterhält, gehört zur Internationalen Handelskammer.