Schilfglasflügelzikade Unersättlicher Appetit auf Fildergemüse
Ein kleines Tier bereitet den Landwirten auf den Fildern große Probleme: Die Schilfglasflügelzikade frisst sich durch die verschiedensten Gemüsesorten .
Ein kleines Tier bereitet den Landwirten auf den Fildern große Probleme: Die Schilfglasflügelzikade frisst sich durch die verschiedensten Gemüsesorten .
Schaut man die Infoschriften des Landwirtschaftsamts des Landkreises Esslingen an, die mehrfach im Monat erscheinen, dann ist die Schilfglasflügelzikade derzeit das größte Problem vieler Landwirte auf den Fildern: In nahezu jeder Mitteilung taucht diese Zikade auf, meist sogar in der Aufmachung. Diesen Eindruck bestätigt Christian Göppinger, beim Landwirtschaftsamt zuständig für das Sachgebiet Produktion und Ernährung, Pflanzenbau und Pflanzenschutz: „Die Zikade ist eines unserer zentralen Probleme. Für den Anbau von Kartoffeln, Zuckerrüben und vielen Feldgemüsesorten ist sie die größte Gefahr.“