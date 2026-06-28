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Schilfglasflügelzikade Unersättlicher Appetit auf Fildergemüse

Schilfglasflügelzikade: Unersättlicher Appetit auf Fildergemüse
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Hier greift der Bio-Landwirt Michael Schäfer noch in volle Gemüse-Beete, die noch nicht von der Zikade befallen sind. Foto: Natalie Neomi Isser

Ein kleines Tier bereitet den Landwirten auf den Fildern große Probleme: Die Schilfglasflügelzikade frisst sich durch die verschiedensten Gemüsesorten .

Lokales: Armin Friedl (dl)

Schaut man die Infoschriften des Landwirtschaftsamts des Landkreises Esslingen an, die mehrfach im Monat erscheinen, dann ist die Schilfglasflügelzikade derzeit das größte Problem vieler Landwirte auf den Fildern: In nahezu jeder Mitteilung taucht diese Zikade auf, meist sogar in der Aufmachung. Diesen Eindruck bestätigt Christian Göppinger, beim Landwirtschaftsamt zuständig für das Sachgebiet Produktion und Ernährung, Pflanzenbau und Pflanzenschutz: „Die Zikade ist eines unserer zentralen Probleme. Für den Anbau von Kartoffeln, Zuckerrüben und vielen Feldgemüsesorten ist sie die größte Gefahr.“

 

Eigentlich sind das eher unscheinbare mausgraue Tierchen, vielleicht den Nachtfaltern ähnlich. Die ausgewachsene Schilf-Glasflügelzikaden sind etwa fünf bis neun Millimeter lang, wobei die Männchen etwas kleiner sind als die Weibchen. Der Kopf ist dunkelbraun bis schwarz mit einem weißlichen, wachsartigen Überzug. Die Vorderflügel sind transparent mit einer leicht bräunlichen Färbung.

Zum Problem wird sie durch ihre Ernährungsweise. Unterwegs sind die Tiere von Mai/Juni bis August/September. Dabei ernähren sie sich vom Pflanzensaft ihrer Wirtspflanzen. Derzeit sind das vor allem Kartoffeln, Zuckerrüben oder Rhabarber. Das Weibchen legt neben der Wirtspflanze 40 bis 50 Eier bei bis zu acht Ablagen pro Jahr. Auch der Nachwuchs lebt vom Pflanzensaft und von den Knollen, vom Frühjahr an wandern sie langsam zur Oberfläche.

So kann man die Klagen der Landwirte derzeit auch noch etwas differenziert betrachten. Göppinger: „Für Betriebe, die keine für die Zikaden interessanten Feldfrüchte anbauen, also etwa nur Getreide, Mais oder Raps, ist sie noch von deutlich geringerer Bedeutung.“ Das will Göppinger aber nicht als Entwarnung werten: „Aber dies kann sich sehr schnell ändern, wenn die Zikade plötzlich ihren Speiseplan erweitert.“

Die Schilfglasflügelzikade ist eigentlich ein eher unscheinbares Tier. Den Landwirten auf den Fildern bereitet sie derzeit aber große Sorgen. Foto: Michael Schäfer

Michael Schäfer vom Michaelshof zeigt ganz konkret, was das bedeutet: Manches Wurzelgemüse ist jetzt schon derartig zusammengeschrumpelt, dass man es kaum noch erkennen kann. Von Verkaufen kann da schon lange keine Rede mehr sein, sondern von Totalausfall: „Ob Rote Beete, Rhabarber, Paprika oder Kartoffeln: Im Prinzip ist alles davon betroffen.“ Andernorts gehören Zuckerrüben zum bevorzugten Speiseplan dieser Tiere, weiß Schäfer. Da er ausschließlich Bio-Anbau macht, hat er es mit der Bekämpfung dieser Zikade noch um einiges schwerer als seine Kollegen mit herkömmlicher Landwirtschaft. Schäfer: „Eigentlich bleibt uns nichts anderes übrig, als Netze auszulegen als Schutz rund um die Pflanzen in der Hoffnung, dass die da hängen bleiben.“ Das ist dann freilich keine generelle Anti-Zikaden-Maßnahme, sondern eine allgemeine Maßnahme der Bio-Bauern gegen Schädlinge.

Es gibt Empfehlungen für Spritzmittel

Die herkömmliche Landwirtschaft darf dagegen Spritzmittel verwenden. Welche genau und in welcher Dosierung, das steht ebenfalls in den Infoschriften des Landwirtschaftsamts im Landkreis Esslingen. Was da so empfohlen wird, liest sich zumindest für fachlich nicht so vertraute Menschen wie Mittel aus einem Giftschrank. Spricht man den Spezialisten Göppinger darauf an, wird auch schnell deutlich, dass diesen Empfehlungen etliche Beratungsrunden mit Fachleuten vorausgingen.

So sehen Wurzeln aus, die von Zkaden befallen wurden. Foto: MIchael Schäfer

Von einer Spritzstrategie 2025 und 2026 ist die Rede, von speziellen Notfallzulassungen und Notfallsituationen. Göppinger: „Die empfohlenen Mittel wirken, aber sind nur dafür geeignet, die Zikadenpopulation während der Hauptflugzeit zu dezimieren und so aktiv einen Anbau von gefährdeten Kulturen ohne massive Schäden möglich zu machen. Langfristig ist es mit den uns aktuell zur Verfügung stehenden Mitteln allein eher unwahrscheinlich, das Zikadenproblem lösen zu können.“

Da hilft derzeit auch nur wenig, den Blick dahin zu richten, wo das Tier eigentlich herkommt. „Das Tier wandert mit der Klimaerwärmung“, so Schäfer, „vor einigen Jahren war es noch im Raum Heilbronn und Ludwigsburg“. Dort hat man aber auch noch nicht die richtigen Abwehrmaßnahmen gefunden. „Ursprünglich kommt es aus dem Mittelmeerraum“, so Schäfer, „aber da ist es wohl nicht so sehr aufgefallen, da dort nicht so viele intensiv betriebene Anbauflächen gibt.“

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