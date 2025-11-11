Der Pianist Igor Levit ist der Träger des Schillerpreises 2025. In seiner Dankesrede warnte er davor, Antisemitismus zu verharmlosen – und verwechselte Marbach mit Marburg.
11.11.2025 - 12:30 Uhr
Der Pianist Igor Levit gilt als musikalisches Ausnahmetalent. Schon im Alter von sechs Jahren gab er mit dem Philharmonie-Orchester von Nischni Nowgorod, seiner russischen Heimatstadt, das erste Konzert. Als er acht Jahre alt war, übersiedelte die Familie als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Dort begann er schon als 13-Jähriger ein Studium am neugegründeten Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.