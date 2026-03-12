Schimmel in der Wohnung Junges Paar will Baby schützen
Ein Wassereinbruch und feuchte Stellen an der Wand: Danach kündigte ein junges Paar fristlos die Wohnung in Hildrizhausen. Jetzt muss es ein Teil der Miete nachzahlen.
Darf man wegen Schimmel in der Wohnung einfach ausziehen? Ein junges Paar aus Hildrizhausen, das sein Baby schützen wollte, stritt sich wegen dieser Frage vor dem Amtsgericht Böblingen mit seinem Ex-Vermieter.